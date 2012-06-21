Із 1-го лютого кияни, які мають борг за житлово-комунальні послуги, можуть скористатися механізмом розстрочки (реструктуризації). Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) пропонує реструктуризацію на термін до 5 років без сплати першого внеску.
Так, з 1 лютого до 31 березня мешканці столиці можуть укласти відповідні угоди в Центрі комунального сервісу.
Для укладення договору необхідно звернутись із заявою до бухгалтера з нарахувань, який проводить прийом у житлово-експлуатаційній організації, що вас обслуговує.
До заяви обов’язково додаються:
♦ копія паспорту власника/співвласника;
♦ копія ідентифікаційного коду;
♦ копія правовстановлюючих документів на квартиру.
Нагадуємо, що з 01.08.2016 р. запроваджена спрощена процедура подання заяви на укладання договору розстрочки заборгованості:
1. Заява на укладення договору розстрочення заборгованості може бути подана у паперовому вигляді шляхом вкладення її до скриньок, які розміщені в кожному сервісному центрі.
2. Заява може бути подана в електронному вигляді через сайт або через Google forms.
Звертаємо увагу, що укладення договору розстрочки (реструктуризації) боргу надає низку переваг, зокрема застосування тарифу на сплату послуг, як при сплаті до 20 числа.
Умови даної пропозиції діятимуть із 01.02.2017 до 31.03.2017 року. Деталі за тел.: 247-40-40; 400-90-57.