Експертна група при Міністерстві освіти та науки візьме участь у створенні музею науки в Києві. Таке рішення було ухвалено на засіданні громадської ради при МОН, повідомляє прес-служба міністерства.
«Проект зрушено з місця — ми маємо низку пропозицій стосовно його концепції, розташування, маємо попередні домовленості з інвесторами. Але оскільки це проект національного масштабу, дуже важливо залучити громадськість до розгляду концепцій майбутнього науково-освітнього простору», — сказав на засіданні директор Малої академії наук Оксен Лісовий.
За його словами, МАН уже близько 6 років опікується питанням створення у Києві такого науково-освітнього простору, які існують у столицях багатьох розвинених країн світу. Однак лише впродовж останнього року Мала академія отримала серйозну підтримку безпосередньо з боку Міністерства освіти і науки щодо започаткування музею.
Проект передбачає, зокрема, створення інтерактивної локації, яка міститиме і освітню частину, і виробничу, і науково-методичну.
Експертна група має проаналізувати всі наявні концепції й пропоновані місця розташування музею та представити на розгляд ради своє бачення проекту. До складу групи мають увійти представники різних сфер — освітньої, наукової, музейної тощо.