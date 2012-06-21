Під час електронного голосування кияни визначили громадські проекти, які будуть реалізовані за рахунок міського бюджету. Так, найбільшу підтримку отримали 62 проекти. Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Серед проектів, які набрали більше тисячі голосів, наступні:
♦ відкрита політехнічна лабораторія «Lampa»;
♦ освітлення вул. Центральної у Дарницькому районі;
♦ громадська платформа «Колізей КПІ»;
♦ публічний простір «Ламповий двір» в КПІ;
♦ скелелазний зал «КПІскала» в КПІ;
♦ ремонт футбольного поля НТУУ «КПІ»;
♦ майстерня творчості у Деснянському районі;
♦ заміна вікон у школі № 285;
♦ багатофункціональний спортмайданчик «Спорт для всіх» у Деснянському районі;
♦ зона відпочинку «Озеро Верхнє Вигурівське»;
♦ створення сервісу TEPLO.ORG.UA;
♦ створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ;
♦ міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик»;
♦ інноваційна майстерня Fab Lab на Солом'янці;
♦ інноваційні комп'ютерні комплекси для семи шкіл Дніпровського району;
♦ освітлення в парку «Перемога».
Як повідомлялося раніше, в голосуванні взяли участь понад 50 тис. киян.
Всього на реалізацію кращих ідей з бюджету виділили 50 млн грн, при цьому вартість одного проекту не повинна була перевищувати один млн грн.
Нагадаємо, 27 грудня в Києві стартувало голосування за кращі громадські проекти. З 5 жовтня кожен киянин міг запропонувати свій проект розвитку міста через електронну систему «Громадський проект». Віддати свій голос можна було за п’ять вподобаних проектів. Голосування завершилося 29 січня.