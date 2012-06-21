Відразу з двома електронними петиціями до столичної влади звернулися кияни щодо завершення опалювального сезону. Відповідні петиції зареєстровані на офіційному сайті від 9 березня, передає УНН.
«Зобов’язати Київенерго почати відключення централізованого опалення в місті Києві негайно», —йдеться в одній з петицій.
У тексті звернення сказано про те, що на дворі уже весна і тримається вже стабільно плюсова температура. Київенерго кочегарить опалення і не думає зупинятись, платіжки потім захмарні прийдуть за тепло, що нам вже не потрібно», —зазначається у петиції. Наразі вона зібрала 180 підписів за необхідної кількості у 10 тис.
При цьому у іншому зверненні «Відключити опалення»—майже аналогічний текст.
«Опалення занадто дороге, тепло на вулиці, а Київенерго і не думає зменшувати подачу, чомусь з кожним місяцем плата за опалення по платіжці тільки зростає,а субсидії це обман», —сказано у тексті другої петиції, яка зібрала 255 підписів.
Нагадаємо, опалювальний сезон у столиці можуть завершити у середині березня. Зроблять це, якщо зберігатиметься висока температура повітря, повідомив раніше керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.