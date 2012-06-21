У відділі реєстрації актів цивільного стану заявили про нову тенденції. За словами начальника Солом'янського районного відділу реєстрації актів цивільного стану Олени Бондар в інтерв'ю Сьогодні, в 2016 році в столиці зареєстрували свідоцтва про народження дівчаток Ельзи, Рути, Ілая, Сальвианы, Ло СоОрфеас і хлопчиків Леона, Мустафи, Трифона, Леонардо, Лукаша, Яшмина, Шахара.
Однак найоригінальнішим варіантом, за словами чиновниці, стало ім'я Україна. Свідоцтво про народження дівчинки з таким ім'ям було зареєстровано наприкінці року в Солом'янському районі.
Олена Бондар нагадала, що за чинним законодавством, українці мають право змінити своє ім'я, до того ж перше перейменування коштуватиме лише п’ять 5 гривень.