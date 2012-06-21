Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед Київенерго на 1 серпня становила 3,6 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ПАТ «Київенерго».
Найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед Київенерго мають населення і ЖЕО столиці — 1,4 млрд грн та 761 млн грн відповідно.
Критична ситуація з розрахунками за опалення і гарячу воду зберігається в Деснянському (188,5 млн грн) і Святошинському (183,5 млн грн) районах.
Сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед Київенерго на 1 серпня 2017 становила 1,4 млрд грн. Заборгованість жителів столиці за опалення становить 874,1 млн грн, борг за гарячу воду — 538,9 млн грн.
У перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду мають жителі Печерського району — 2,7 тис. грн.
Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги компанії накопичили споживачі Подільського району — 5,8 млн грн (вул. Вишгородська, 45), Печерського — 2,8 млн грн (вул. Євгена Коновальця, 44а) та Солом'янського — 1,9 млн грн (вул. Михайла Донця, 2А).