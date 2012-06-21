У Києві запустили новий проект, створений спільно КП «Київпастранс» та «Ощадбанком»: десять тролейбусів обладнано доступом до мережі Інтернет. Тролейбуси, пасажири яких можуть користуватись безкоштовним Wi-Fi, позначені спеціальними наліпками «Free Wi-Fi» як зовні, так і в салоні.
Як повідомляє комунальне підприємство, спеціально для проекту було відібрано одні з найдовших тролейбусних маршрутів КП «Київпастранс», які курсують у центральній частині міста: Святошинському, Шевченківському та Подільському районах за маршрутами №№ 5, 6, 18, 25, 28, 33, 35 та 41.
«Безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi прямо у громадському транспорті дасть змогу нашим пасажирам не лише користуватися соціальними мережами або переглядати новини, але й більш ефективно планувати свої поїздки. За допомогою додатків «Яндекс.Транспорт» та «EasyWay» кияни можуть відслідковувати пересування громадського транспорту або уникати заторів. А на офіційній сторінці «Київпастрансу» можна ознайомитися з маршрутами та графіками руху громадського наземного транспорту. До речі, безкоштовний Wi-Fi також працює і у сучасних трамваях PESA та Електрон, які курсують Борщагівською лінією швидкісного трамваю», – повідомив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.
Підключитись до Wi-Fi можна з пристроїв, які підтримують функцію бездротового Інтернету, та користуватися ним протягом усієї поїздки.
«Ощадбанк вже кілька років працює над впровадженням інновацій у транспортній інфраструктурі Києва. Зокрема, з 2015 року кияни та гості столиці мають можливість оплачувати проїзд безконтактними картками MasterCard у метро, фунікулері та на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. Сьогодні ми разом реалізували ще один корисний проект. Щодня багато людей проводять у транспорті чимало часу, і безкоштовний Wi-Fi дасть їм змогу використовувати його більш корисно», – зазначив директор Департаменту електронної комерції та платіжних засобів «Ощадбанку» Володимир Москаленко.