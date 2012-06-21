За прогнозами синоптиків, туман в Києві зберігатиметься протягом 9—10 березня, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.
За інформацією Укргідрометцентру у м. Києві відмічається туман з погіршенням видимості до 100—200 м, висока вологість повітря 95—99%, штиль.
У приземному шарі по відношенню до висоти
Ці погодні умови зберігатимуться протягом 9—10 березня.
На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час немає.
Нагадаємо, що міська влада закликала киян залишити автівки вдома через густий туман.