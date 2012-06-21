За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 вересня у Києві було побито два температурні рекорди з 1881 року для цього дня.
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії «А саме, температура після полудня піднялась до +30,9°С, що на 2,4°С вище попереднього максимального значення 1939 року, крім цього середньодобова температура досягла +21,7°С, таким чином перевищивши рекордне значення 1909 року на 0,1°С», — йдеться у повідомленні.
Водночас ніч на 18 вересня у Києві стала найтеплішою за 137 років спостережень, бо температура не опустилась нижче +18,6°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 1939 році.