Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає надзвичайно важливим, щоб нова адміністрація США і надалі сприяла зміцненню обороноздатності України, яка обстоює свій суверенітет і територіальну цілісність. Як повідомляє прес-служба вітчизняного МЗС, про це йшлося в дискусії міністра з представниками Атлантичної ради США. Під час бесіди порушували також питання виконання мінських домовленостей, деокупації Криму, перебігу українських реформ і консолідації міжнародної підтримки України за безперечного лідерства США.
Під час перебування за океаном Павло Клімкін взяв участь у відкритті VIII Безпекового форуму у Вашингтоні. У вітальному слові він подякував за підтримку України американськими законодавцями від обох партій і наголосив на практичній цінності американської допомоги, спрямованої на зміцнення обороноздатності України. Павло Клімкін відзначив ефективність навчань, які проводять американські інструктори для українських військових.