Введення Росією обмежень судноплавства через Керченську протоку у зв’язку з будівництвом мосту призводить до збитків українських портів і буде оскаржене в суді. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на зустрічі з профспілками морських і річкових портів у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Тому Міністерство юстиції в межах наявних судових позовів проти Росії виокремлює проблему перекриття Керченської протоки і введення обмежень судноплавства. «Українська сторона готує позов і рахує збитки Маріупольського і Бердянського торгових портів», — зазначив заступник міністра. Юрій Лавренюк наголосив, що проблему будівництва Керченського порту нині розв’язують спільно з Міністерством закордонних справ і Радою національної безпеки і оборони. «Це глобальне політичне питання, але ми обов’язково його вирішимо», — сказав він.
Як повідомляли раніше, Міністерство транспорту Росії підготувало наказ про закриття Керченської протоки в акваторії її судноплавної частини Керч-Єнікальського каналу на 23 доби в серпні-вересні 2017 року для встановлення арки мосту. Експерти підрахували, що збитки українських портів за 23 доби перекриття судноплавства становитимуть півмільярда гривень.
Ці незаконні дії Росії порушують конвенції ООН з морського права, тому Україна збирає докази та розраховує на компенсацію. «Українська сторона вважає односторонні дії РФ щодо обмеження судноплавства у Керченській протоці міжнародно-протиправним діянням, яке порушує суверенітет, суверенні права та юрисдикцію України над її внутрішніми водами, територіальним морем, виключною економічною зоною та континентальним шельфом у Чорному та Азовському морях», — такої думки дотримуються в українському МЗС.
Крім того, прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через порушення правил екологічної безпеки суб’єктами господарської діяльності під час будівництва Керченського мосту. За інформацією прес-служби відомства, масштабні роботи зі зведення Керченського мосту можуть перетворити Азовське море в Чорноморську затоку. Різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, зокрема дельфінів, яких занесено до Червоної книги. Це все неминуче спричинить регіональну екологічну катастрофу. У прокуратурі заявляють, що за інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, заподіяні екології Чорного та Азовських морів через будівництво Керченського мосту, становитимуть щонайменше 10 мільярдів гривень.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»