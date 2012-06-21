Понад 13 млн квітів висадять цього року в Києві працівники комунального об᾽єднання «Київзеленбуд». Така кількість є рекордною за останні кілька років. Про це під час візиту до КП УЗН Дніпровського району повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
«Цього року ми значно збільшуємо обсяги робіт із озеленення столиці. Маю звернути увагу на те, що й торік було висаджено майже 9 млн квітів, але зараз зусиллями зеленбудівців підготовлено рекордні 13 млн. І якщо минулого року ми відремонтували 64 парки та сквери, то цього року плануємо ремонт 120 зелених зон», — зауважив Петро Пантелеєв.
Він також наголосив, що кілька тижнів тому презентовано стратегію «Київзеленбуду», в якій серед основних цілей — збільшення кількості парків та скверів, наповнення зелених зон новими інфраструктурними об’єктами для комфорту киян, націленість на зниження витратності їхнього утримання та застосування нових підходів до благоустрою. Зараз починаються масштабні сезонні роботи — прибирання міста після зими та висаджування дерев і квітів, упорядкування дворів тощо.
«Озеленення міста і надалі залишається одним із наших головних завдань. Реконструкція та будівництво сучасного високотехнологічного оранжерейно-тепличного господарства для вирощування стійких до зростання в мегаполісі рослин є одним із шляхів реалізації Стратегії розвитку КО «Київзеленбуд» на 2017—2021 роки», — наголосив Петро Пантелеєв.
Наразі на балансі комунальних підприємств з утримання зелених насаджень районів міста перебувають 10 теплиць загальною площею
Під час інспекції заступник голови КМДА оглянув одну з теплиць, у якій налічується близько 800 тисяч одиниць розсади. Квіти готують для створення квітників та креативного озеленення Києва. Зокрема, тут напередодні 8 Березня виростили майже 8 тисяч тюльпанів та 6 тисяч крокусів, нарцисів і гіацинтів.