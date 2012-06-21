Посол України в США Валерій Чалий закликав Сенат (верхня палата Конгресу) визнати Голодомор 1932—1933 років актом геноциду проти українського народу на поточній 115-й сесії. Про це повідомляє Посольство України у США у соціальній мережі Facebook.
Валерій Чалий провів зустріч із тимчасовим президентом Сенату США Орріном Хетчем — другою після віце-президента посадовою особою верхньої палати американського парламенту. Посол повідомив сенатора, що цього року в Україні відзначатимуть 85-ті роковини Голодомору 1932—1933 років, і звернувся до нього з проханням підтримати рішення Конгресу про визнання цієї трагедії геноцидом українців.
У повідомленні посольства також зазначено, що під час зустрічі було обговорено питання подальшої підтримки Конгресом США зусиль України з упровадження реформ і протистояння російській гібридній війні. Валерій Чалий наголосив, що високо цінує міцний двопартійний консенсус у Сенаті щодо України і розраховує на подальші практичні кроки американських законодавців зі збереження й розширення програм допомоги нашій державі насамперед у сфері військово-технічного співпраці. Дипломат звернув увагу Орріна Хетча на значні перспективи в економічно-інвестиційних та енергетичних напрямах співпраці між Україною та США.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»