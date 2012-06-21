Президент України Володимир Зеленський ґрунтовно обговорив із президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом питання безпеки та спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні.

«Варто зазначити, що бачення Києва й Анкари збігаються і щодо самих загроз, і щодо шляхів належного реагування на ці загрози», — сказав Володимир Зеленський у спільній з Реджепом Таїпом Ердоганом заяві для ЗМІ після Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини, повідомляє Офіс глави держави.

Володимир Зеленський наголосив, що для України дуже важлива підтримка Туреччини у справі відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

«Я був щасливий почути від пана президента слова про продовження такої підтримки та незмінності позиції Туреччини в майбутньому», — сказав він.

Глава Української держави розповів, що детально поінформував турецьку сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.

«Ми віримо, що ситуацію на сході України потрібно врегулювати в мирний спосіб у межах міжнародного законодавства так, щоб зберігалася територіальна цілісність. Потрібно, щоб якомога швидше зупинилась ескалація, яку ми спостерігаємо, щоб було знижено напругу і в межах виконання умов мінських домовленостей відновилося перемир’я», — зазначив президент Туреччини.

Володимир Зеленський розповів турецькому колезі про порушення прав людини на Кримському півострові та його мілітаризацію, що триває. Він подякував Реджепу Таїпу Ердогану за готовність долучитися до формату «Кримська платформа».

«Це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострова й захисту прав українського та кримськотатарського народів», — сказав Президент України.

«Туреччина підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми ще раз підтвердили наш основний принцип невизнання анексії Криму. Ми повідомили про свою підтримку «Кримської платформи», яка покликана об’єднати землі України», — наголосив Реджеп Таїп Ердоган.

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