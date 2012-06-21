Президент Петро Порошенко здійснив робочий візит до Німеччини. Про це повідомляє департамент прес-служби АП. У Берліні він провів зустрів з Федеральним канцлером Ангелою Меркель. Лідери обговорили ситуацію на Донбасі, виконання Росією мінських угод і питання звільнення заручників.
У межах візиту Петро Порошенко зустрівся також із президентом Бундестагу Норбертом Ламбертом. Глава Української держави висловив вдячність за тверду позицію спікера німецького парламенту на підтримку територіальної цілісності нашої держави та принципового невизнання анексії Росією Криму. Співрозмовники висловили переконання, що політика санкцій щодо РФ має зберігатися до повного виконання нею мінських домовленостей. Петро Порошенко та Норберт Ламберт вважають, що Брюссель має пришвидшити надання українцям безвізового режиму та ратифікацію Угоди про асоціацію. Петро Порошенко звернувся з проханням до парламенту Німеччини визнати Голодомор 1932—1933 років в Україні актом геноциду українського народу.