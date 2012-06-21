Президент Петро Порошенко разом із Президентом Грузії Георгі Маргвелашвілі взяв участь в українсько-грузинському інвестиційному форумі в Батумі, на якому зібралися представники 100 грузинських компаній та 35 українських. Про це повідомляє департамент прес-служби АП.
За словами Петра Порошенка, Україна та Грузія — одні з лідерів країн «Східного партнерства», які провели велику кількість реформ, підписали угоди про асоціацію та отримали безвізовий режим. Президент наголосив, що українська влада працює над поліпшенням інвестиційного клімату в країні. «Ми демонструватимемо прогресивний темп іноземних інвестицій, говоритимемо про відкриття безпекових перспектив», — пообіцяв український Президент. Він нагадав, що Україна була в рейтингу Doing Business на 153-му місці ще три роки тому, але, за його прогнозами, цьогоріч країна підніметься на 70-е.
Глава держави підтримав торішнє підписання угоди про організацію прямого міжнародного залізничного сполучення через порти України та Грузії. За словами Петра Порошенка, цей документ дає змогу з’єднати наш дві країни з іншими на Великому шовковому шляху. «Важливе питання — організація постачання цим маршрутом енергоносіїв з багатого на вуглеводні Каспійського регіону», — пояснив Президент.
У межах державного візиту в Грузію Петро Порошенко зустрівся з головою уряду Автономної Республіки Аджарія Зурабом Патарадзе. Співрозмовники відзначили важливість проведення українсько-грузинського інвестиційного круглого столу в контексті реалізації проектів з розвитку транспортних перевезень із залученням потенціалу батумського порту. Домовлено активізувати взаємодію для поглиблення освітніх контактів і розвитку туризму.
Перебуваючи у Тбілісі, дружина Президента Марина Порошенко ознайомилася з роботою центру раннього розвитку програми Portage Державного університету ILIA. На його базі функціонує програма раннього втручання для дітей віком до 7 років, центри аутизму, професійного навчання молоді з особливими освітніми потребами віком до 16 років, а також з інклюзивної освіти для вчителів. У Батумі дружина Президента відвідала інклюзивну державну школу №26 і поспілкувалася з дітьми й педагогами про перебіг навчального процесу, мета якого — задовольнити потреби учнів з різними можливостями. Марина Порошенко зустрілася з дітьми загиблих в АТО українських воїнів, які відпочивають у Грузії.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»