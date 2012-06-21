Українсько-японські відносини наповнюватимуть новим змістом на благо народів обох країн. Про це йдеться в привітанні Президента Петра Порошенка Прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між нашими державами. За словами Петра Порошенка, протягом цих років Японія була для України щирим другом і надійним партнером на міжнародній арені та у двосторонніх відносинах.
«Сьогодні наші країни переживають етап найактивнішого діалогу за всю історію відносин, уряди України та Японії здійснюють плідне співробітництво як на двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені, зокрема щодо забезпечення миру та безпеки в глобальному вимірі», — йдеться в привітанні глави держави. Петро Порошенко наголосив, що українська сторона високо цінує принципову позицію Токіо щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та глибоко вдячна за сприяння в проведенні системних реформ у нашій державі, повідомляє департамент прес-служби АП. Президент висловив впевненість, що українсько-японські відносини наповнюватимуть новим змістом на благо народів обох країн. «Реалізація заходів у межах проголошеного Року Японії в Україні у 2017 році — гарна нагода для українців краще пізнати вашу прекрасну країну, її культуру та історію, а також додатковий імпульс для поглиблення культурних обмінів та людських контактів між нашими державами», — йдеться в привітанні.
У свою чергу, Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе також привітав офіційний Київ з річницею встановлення дипломатичних відносин. «Японія як друг України та партнер, що поділяє основні цінності — верховенство права і принцип територіальної цілісності — й надалі тісно співпрацюватиме, а також підтримуватиме зусилля України в її реформаторському процесі та в збереженні миру і стабільності в державі», — запевнив глава японського уряду та наголосив, що незважаючи на складну ситуацію, в якій опинилась Україна, дружні відносини, що традиційно склались між нашими державами, є незмінними.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»