Конгрес США продовжуватиме політично та фінансово допомагати Україні у її боротьбі за відновлення суверенітету й територіальної цілісності, а також підтримуватиме реформаторські зусилля української влади. Про це під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком заявив голова підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, закордонних операцій та пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольд Роджерс.
Петро Порошенко висловив удячність за провідну роль Конгресу США в підтримці України. Зокрема він відзначив прихильну позицію представників Комітету з питань асигнувань щодо надання коштів на програми підтримки нашої держави у проекті бюджету США на 2018 рік. Петро Порошенко також закликав розглянути можливість збільшити фінансування на програми безпекової допомоги Україні, які включали б надання нашій країні озброєнь оборонного характеру і лікування та реабілітацію українських військовослужбовців.
Президент також висловив сподівання, що конгресменами буде підтримано зовнішньополітичні зусилля Києва, спрямовані на те, щоб Вашингтон офіційно визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
Тим часом, американський штат Техас продовжує потерпати від спустошливих наслідків потужного урагану Гарві, про що також глава держави згадав у розмові. У зв’язку з цим Петро Порошенко направив листа зі словами солідарності та підтримки Президентові США Дональду Трампу, повідомляє департамент прес-служби АП. «Дуже зворушливо бачити, як пересічні американці допомагають одне одному, часто ризикуючи власним життям. Такий героїзм та єдність, попри екстремальні умови, вкотре переконують нас у незламності духу та волі американського народу перед будь-якими викликами — чи то руйнівні стихійні лиха, чи міжнародні проблеми», — йдеться у листі. Президент наголосив, що цими днями думки й молитви українців — поруч з американськими друзями, які долають трагічні наслідки природного катаклізму.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»