Захід має надати Україні оборонну зброю, щоб вона могла забезпечити законне право суверенної держави на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Про це під час зустрічі в Києві з Президентом Петром Порошенком заявила екс-держсекретар Сполучених Штатів, голова делегації Національного демократичного інституту США, яка очолює раду директорів цієї організації, Мадлен Олбрайт.
Глава держави висловив вдячність американській стороні за послідовну підтримку України в протидії російській агресії та реалізації демократичних реформ у нашій країні, повідомляє департамент прес-служби АП. Він поінформував американських експертів про подальше загострення ситуації на Донбасі через провокаційні дії Росії та контрольованих нею бойовиків. У зв’язку з цим сторони відзначили необхідність збереження антиросійських санкцій до повного виконання нею мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України.
Санкційна політика США, започаткована у відповідь на агресію Росії проти України, — один з найдієвіших заходів у протидії агресії та врегулюванні ситуації на Донбасі, вважає Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який також зустрівся з Мадлен Олбрайт, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. «Вдячний вам особисто, пані Олбрайт, за консолідацію міжнародної підтримки України, зокрема щодо цільової підтримки в реалізації наших реформ», — зазначив Прем’єр-міністр під час розмови. Глава уряду закликав американських партнерів продовжити тісну взаємодію зі зміцнення боєздатності Збройних сил України і розглянути можливість надати нашій стороні сучасну оборонну зброю.
Мадлен Олбрайт високо оцінила зусилля і практичні заходи уряду щодо проведення реформ, відзначила їх і позитивні результати, зокрема в боротьбі з корупцією, поліпшення інвестиційного і бізнес-клімату, стабілізацію основних макроекономічних показників. «Україна може повною мірою і надалі розраховувати на допомогу й підтримку США як у проведенні внутрішніх реформ, так і в боротьбі за відновлення суверенітету й територіальної цілісності держави», — наголосила американський політик.
Востаннє на посаді Держсекретаря Мадлен Олбрайт відвідувала Київ у квітні 2000 року (тоді з української столиці вона розпочинала центральноазіатське турне до Узбекистану, Казахстану та Киргизстану). А в 2014 році, після драматичних подій на київському Майдані, вона побувала в Україні як голова спостережної місії Національного демократичного інституту на президентських виборах. Місія Олбрайт визнала вибори чесними й прозорими. Перебуваючи у Києві у 2014 році, Мадлен Олбрайт дала інтерв’ю «Українській правді», в якому заявила, що Україна має право бути незалежною, суверенною державою, і на цьому шляху її мають підтримували не лише самі українці, а й міжнародна спільнота.
Відділ новин «Урядового кур’єра»