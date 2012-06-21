Не встигли у Європарламенті завершити дебати з приводу п’ятої річниці анексії Росією українського Криму, під час яких євродепутати особливо наголошували на переслідуванні кримських татар окупаційною владою, як ФСБ здійснила черговий наступ на права корінного населення Кримського півострова. За повідомленнями ЗМІ, російські силовики у Криму провели обшуки у 25 помешканнях кримських татар і незаконно затримали 20 осіб.
У Євросоюзі обізнані з деталями рейду ФСБ та затримання кримськотатарських активістів. Про це, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у Брюсселі, повідомила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич. У цьому контексті вона нагадала про декларацію глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні з приводу п’ятої річниці незаконної анексії Кримського півострова Росією, що була оприлюднена від імені всіх урядів держав-членів ЄС.
Особливу увагу в цьому документі було приділено ситуації з правами людини у Криму. У декларації чітко сказано, що ситуація істотно погіршилася, оскільки жителі півострова стикаються із систематичними обмеженнями основних свобод: слова, релігії, віри та права на мирні зібрання. Грубим порушенням прав кримських татар Майя Косьянчич назвала закриття кримськотатарських видань, заборону окупаційною російською владою Меджлісу, а також переслідування лідерів і членів кримськотатарської громади.
«Як заявляють і ООН, і Євросоюз, Російська Федерація повинна припинити свавільні обшуки приватної власності, яка належить кримським татарам, і вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати дотримання свободи слова, мирних зібрань і релігійних свобод. Корінні жителі Криму мають право вільно висловлюватися без жодних дискримінацій на будь-якому ґрунті», — наголосила речниця.
Посол України в ЄС Микола Точицький також звернувся до європейських партнерів у зв’язку з обшуками у кримськотатарських активістів. «У п’яту річницю ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України російські окупанти здійснили найбільшу хвилю порушень прав людини у Криму: обшуки у 27 будинках кримських татар, щонайменше 10 затриманих. Ми інформуємо європейських партнерів про жахливий наступ на права людини й вимагаємо рішучої реакції», — зазначив український дипломат.