В українській столиці відбулася церемонія передачі символічного ключа Євробачення-2017 Київському міському голові Віталієві Кличку від президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак, повідомляє Укрінформ.
«Київ отримав від господарів Євробачення ключі, тож цей момент розпочинає зворотний відлік до початку конкурсу, який цього року прийматиме Україна», — сказав Віталій Кличко, наголосивши, що місто з нетерпінням чекає і готується до Євробачення. За його словами, у Києві очікують, що на час конкурсу до нашого міста прибуде понад 20 тисяч гостей, і пообіцяв гостинно зустріти їх.
Як повідомлялося, в Україні вже обрали логотип і девіз для Євробачення-2017. Гасло конкурсу «Celebrate Diversity», у перекладі українською — «Шануймо розмаїття», символізує об’єднання Європи та інших країн, чиї громадяни зберуться на Євробачення, щоб вшанувати те, що нас поєднує, і те, що відрізняє один від одного і робить унікальними.
Учора відбулося і жеребкування півфіналів пісенного конкурсу.