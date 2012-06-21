Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Українська сторона підготувала меморандум, який містить пояснення й доказові матеріали щодо процесу проти Росії за Конвенцією ООН з морського права у справі про незаконне захоплення українських моряків і трьох українських суден. На них скоїли напад російські спецпризначенці у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Меморандум щодо процесу проти Росії за Конвенцією ООН з морського права, який під час онлайн-брифінгу підписав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, а також доказові матеріали в оцифрованому вигляді буде передано до Міжнародного трибуналу ООН. Їх буде долучено до справи про незаконне захоплення Росією 24 українських моряків і трьох українських суден у Керченській протоці. «Сьогодні ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд Міжнародного трибуналу. Факти, зображення, докази та юридична позиція, — все тут системно викладено», — сказав під час брифінгу очільник МЗС Дмитро Кулеба.
За словами дипломата, Україна в суді прагне не помсти, а справедливості. «Ми добиватимемося цієї справедливості всіма доступними для нас засобами, бо Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом дев’яти місяців наших моряків і протягом 11 місяців наших кораблів», — наголосив Дмитро Кулеба.
Сума компенсації у справі, на якій наполягає українська сторона, —інформація конфіденційна. Але, за словами Євгена Єніна, який представляє Україну в міжнародних справах проти Росії, сума компенсації складається з відшкодування за те, що «ми не могли використовувати наші кораблі протягом часу, який їх утримували в РФ», відшкодування моральної шкоди нашим морякам, яких так само незаконно утримували в московській тюрмі «Лефортово» , а також відшкодування нашій державі за порушення її прав.
Відсьогодні російська сторона має три місці на висловлення своїх заперечень у цій справі. А Міжнародний трибунал може поділити розгляд на дві справи або об’єднати в одну. Як повідомив журналістам Євген Єнін, Київ очікує, що рішення у справі захоплення Росією українських моряків і суден буде ухвалено протягом 2022-23 років.