У Києві пасажири комунального транспорту зможуть їздити по старих жетонах і квитках до 31 липня, після зміни тарифу за проїзд. Про це зазначили у наказі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на сайті.
Пасажири також зможуть кінця літа обміняти старі жетони на нові, але з доплатою до тарифу «або пропорційно до нового тарифу на одну поїздку».
Обмінювати будуть на станціях у касах: Майдан Незалежності, Дорогожичі, Політехнічний інститут та Дарниця.
З першого вересня старі квитки обмінювати не будуть, а гроші за них не повертатимуть.
Пасажири також можуть їздити у метро за пластиковими безконтактними картками, які придбали до зміни тарифів.
Також можна буде використовувати придбані місячні проїзні квитки на проїзд у наземному та підземному транспорті до закінчення їхнього терміну їх.
З 15 липня Києві вводять нові тарифи на транспорт. Разова поїздка у автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері коштуватиме чотири гривні, зараз — три.
Поїздка у метро також зросте на гривню — до п’яти.