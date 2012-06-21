Українська влада сподівається, що під час головування Австрії в ОБСЄ, яке розпочалося 1 січня, технічні можливості спеціальної моніторингової місії цієї організації на Донбасі буде посилено. Про це йшлося під час зустрічі Президента Петра Порошенка з головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом, який перебував у Києві з робочим візитом.
Глава держави висловив упевненість, що нині, коли Росія брутально порушує зобов’язання в межах ОБСЄ, Австрія як країна, що головує в організації, виходитиме з позицій необхідності відновлення поваги до верховенства права, зокрема принципів Гельсінського заключного акта. «Маємо щодня давати Росії чітко зрозуміти, що їй не уникнути відповідальності за кричуще нехтування нормами й принципами міжнародного права і що її надії на послаблення санкційного тиску марні», — цитує Петра Порошенка департамент прес-служби АПУ.
Президент підтримав намір австрійського головування посилити технічні можливості СММ ОБСЄ. Це має важливе значення для контролю за дотриманням режиму припинення вогню та фіксування фактів постачання російських озброєнь та військовослужбовців на Донбас. Петро Порошенко закликав реагувати всіма можливими засобами на порушення Москвою прав українських громадян на окупованих територіях і сприяти звільненню політичних в’язнів, незаконно утримуваних у Росії, й заручників на Донбасі.
Себастьян Курц також назвав пріоритетом ОБСЄ розширення місії на сході України. Про це він заявив на спільній прес-конференції, яка відбулася після його переговорів з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, повідомляє УНІАН. Австрійський міністр вважає, що місії ОБСЄ слід надати більші можливості й доступ до окупованих територій на Донбасі, «щоб спостерігачі могли ліпше виконувати своє завдання».
Павло Клімкін заявив, що Росія фактично блокує роботу місії ОБСЄ, не надаючи її спостерігачам доступу до значної частини території Донбасу. «А саме там зброя й російські регулярні війська», — зауважив міністр. Українська сторона має дані, що Москва продовжує постачати на схід України боєприпаси та найманців. Тому Київ пропонує ОБСЄ чіткий план, як покласти цьому край. «Слід встановити бази вздовж неконтрольованої частини кордону, розташувати відповідне обладнання для спостереження, поставити представників ОБСЄ з нашої частини кордону і дозволити їм проводити інспектування», — озвучив план Павло Клімкін.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»