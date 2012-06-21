Президент Петро Порошенко доручив МЗС передати позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Конвенції про протидію фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це повідомляє департамент прес-служби АП.
«Три роки Російська Федерація грубо порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізовує політику знищення й дискримінації в Криму», — заявив Петро Порошенко під час зустрічі з Уповноваженим Президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Через ці дії Кремля близько 1,7 мільйона українців стали тимчасово переміщеними особами.
«Ті, хто залишився в Криму й на Донбасі, зазнають тортур і переслідувань», — наголосив Петро Порошенко. Він також нагадав світові про численні злочини, скоєні російськими бойовиками проти мирного населення в Маріуполі, Волновасі, Краматорську та про збитий літак рейсу МН-17.