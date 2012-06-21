На окупованому Кримському півострові стрімко погіршується ситуація з правами людини, оскільки міжнародні організації та місії досі не мають туди доступу. Про це наголосили учасники восьмого раунду консультацій між Україною та Євросоюзом із питань правових наслідків тимчасової окупації Криму, які відбулися цього тижня у форматі відеоконференції. Зустріч відбувалася за участі топпосадовців українських міністерств і відомств та Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) і Єврокомісії. Нашу делегацію очолила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, європейську — директор із питань Центральної Азії ЄЗД Люк Девінь. Як повідомили «УК» у місії нашої країни при Євросоюзі, консультації відбувалися у закритому форматі. Проте зовнішньополітичні відомства України та ЄС зробили заяви за підсумками цих консультацій.

Під час консультацій українська сторона представила європейським партнерам концепцію «Міжнародної кримської платформи», метою якої стало обговорення на міжнародному рівні шляхів деокупації Криму. Сторони обговорили шляхи та інструменти залучення Євросоюзу до діяльності платформи. Як ідеться у повідомленні ЄСЗД, сторони обмінялись актуальною інформацією «про свою політику щодо Криму та міста Севастополь, зокрема обмежувальні заходи, і схвалили дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів».

Порушували питання співпраці Києва та Брюсселя на міжнародних форумах щодо деокупації Криму. Українські та європейські урядовці обмінялися думками про тривожну безпекову ситуацію, яка склалася у Криму, і мілітаризації півострова. Наших партнерів поінформовано про постачання до Криму озброєнь, здатних нести ядерну зброю. А це загрожує безпеці Азовсько-Чорноморського і Середземноморського регіонів.

Під час консультації представники ЄС нагадали про політику невизнання анексії Криму.

«Євросоюз не визнає і не визнаватиме анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Він, як і раніше, дотримується політики невизнання», — йдеться у повідомленні ЄСЗД.

В українському МЗС розповіли, що під час обговорення питань санкційної політики Еміне Джапарова привернула увагу учасників консультації до поїздок на окупований півострів окремих європейських політиків, незаконного ведення бізнесу в окупованому Криму деякими європейськими компаніями. Вона наголосила, що українська сторона не залишатиме такі порушення без належної уваги.

У відповідь представники Єврокомісії наголосили на послідовності офіційного Брюсселя в питанні дотримання політики санкцій і повідомили, що уважно аналізують усю інформацію про їх порушення.