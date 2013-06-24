Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган залишиться на чолі країни на ще один президентський термін. За підсумками другого туру виборів він випередив свого конкурента опозиційного лідера Кемаля Киличдароглу. Голова вищої виборчої ради Туреччини Ахмет Єнер оголосив Ердогана переможцем виборів за підсумками підрахунку 99,32% голосів. За його словами, вже офіційно зафіксовані підсумки другого туру за кількістю облікованих бюлетенів вказують на перемогу Реджепа Таїпа Ердогана, кількість не облікованих досі бюлетенів не зможе змінити цього. За підсумком відкриття 99,9% виборчих скриньок чинний президент набрав 52,16%, лідер опозиції — 47,84%.

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного президента Туреччини із переобранням. «Вітаю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи», — написав Президент України у Twitter.

Реджеп Таїп Ердоган обійматиме посаду президента Туреччини наступні п’ять років. Він оголосив про перемогу перед своєю резиденцією у Стамбулі. «Дякую нашій нації, яка знову доручила нам керувати наступні п’ять років. Ми відкрили двері століття Туреччини, не ставлячи під загрозу нашу демократію, розвиток і наші цілі», — заявив він. Реджеп Таїп Ердоган закликав своїх прихильників у Стамбулі голосувати за його Партію справедливості та розвитку, яка програла місцеві вибори тут 2019 року, на наступних виборах 2024-го.

Реджеп Таїп Ердоган перебуває при владі в Туреччині з 2003 року. Спочатку він обіймав посаду прем’єр-міністра, потім — президента. Його прихильники вважають, що він зробив країну сильнішою, а критики стверджують, що його авторитарний підхід до влади фатально підриває демократію Туреччини.

Перемога на нинішніх виборах далася Ердогану нелегко порівняно з попередніми. Після першого туру президентських виборів, який відбувся 14 травня, Ердогана випередив Киличдароглу лише на 5%, не здобувши абсолютної більшості. Під час передвиборчої кампанії йому довелося мати справу з високою інфляцією, яка нині становить 43%, ослабленням національної валюти, наслідками руйнівного землетрусу в лютому цього року. Унаслідок стихійного лиха в Туреччині загинуло щонайменше 50 тисяч осіб, а уряд зазнав нищівної критики за введення низьких стандартів будівництва та недостатньо оперативну реакцію на наслідки землетрусу.

Політологи стверджують, що перемога Ердогана загострила поляризацію в турецькому суспільстві. У той час як більша частина узбережної Туреччини, великі міста та переважно курдський південний схід проголосували за лідера опозиції Киличдароглу, центр країни віддавав перевагу чинному президентові. Опозиція також стверджує, що вибори засвідчили, як жорстко контролює владу у країні Ердоган, вказавши на його вплив на турецькі ЗМІ, які переважно тримає під наглядом партія влади.



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