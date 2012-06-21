Столиця України потрапила до рейтингу найдешевших міст світу для відпочинку іноземних туристів. Київ посів 163-тю сходинку з 209-ти, передає 24 канал.
Експерти враховували вартість проживання. Місця в рейтингу вказуються від найдорожчого до найдешевшого міста. Таким чином, Київ став 46-м серед найдешевших столиць світу.
У списку найдешевших «пальму першості» отримав Туніс, а до десятки увійшли: Бішкек (Киргизія), Скоп’є (Македонія), Віндхук (Намібія), Блантайр (Малаві), Тбілісі (Грузія), Монтеррей (Мексика), Сараєво (Боснія і Герцеговина), Карачі (Пакистан), Мінськ (Білорусь).
При цьому найдорожчою для іноземців несподівано стала столиця Анґоли Луанда. До п’ятірки увійшли Гонконґ, Токіо, Цюріх і Сінґапур.