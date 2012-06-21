Україна очікує на подальшу рішучу підтримку Європарламенту в питаннях відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин з ЄС. Про це під час телефонної розмови з новообраним президентом ЄП Антоніо Таяні заявив Президент Петро Порошенко, повідомляє департамент прес-служби АП.
Політики обговорили також перспективи завершення Євросоюзом процедур, необхідних для запровадження безвізового режиму для громадян України. Петро Порошенко висловив сподівання, що Європарламент підтримає пропозицію Єврокомісії щодо надання Україні автономних торговельних преференцій для сприяння подальшій диверсифікації українського експорту в умовах економічного тиску РФ. Він подякував Європарламенту за позицію невизнання анексії Росією Криму та закликав активно протидіяти порушенню прав людини на окупованих українських територіях.