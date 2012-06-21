Київська адміністрація у найближчі 20 років має намір розбудовувати правий берег міста. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник КО «Київгенплан»Сергій Броневицький.

«Ущільнювати існуючу забудову більше неможливо. Цього не дозволяють ні жителі, ні будівельні норми. Будувати житло в найближчі 20 років планується на правому березі, на наявних вільних територіях, у тому числі зайнятих закинутими промисловими підприємствами», сказав він.

Як приклад Броневицький навів території на Теремках-3, вулиці Північній, Виноградарі.

Таким чином міська влада має намір ліквідувати дисбаланс, який склався у місті, коли 40% населення лівобережжя їздить на роботу на правий берег.

«Доведеться обмежити зведення житла на лівобережжі. Там можна буде звести будинки тільки на Осокорках Центральних, Південних і в промзоні вздовж вулиці Закревського», сказав Броневицький.

Він переконаний, що це також допоможе вирішити транспортну проблему без будівництва мостів, а тим, що киянам не доведеться їздити на роботу через річку. 

Українська правда