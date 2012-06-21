Цими вихідними, 15 та 16 липня, в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 15 липня (субота) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського)

Дніпровському районі – вул. В. Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Печерському районі – вул. К. Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

16 липня (неділя) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38. 