Цими вихідними, 15 та 16 липня, в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Зокрема, 15 липня (субота) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського)
Дніпровському районі – вул. В. Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
Печерському районі – вул. К. Білокур;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
16 липня (неділя) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.