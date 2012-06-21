Цими вихідними, 25 та 26 лютого, в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Зокрема, 25 лютого (субота) 2017 року ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
♦ Дарницькому районі — вул. Ревуцького;
♦ Деснянському районі — вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
♦ Дніпровському районі — В. Нестайка (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
♦ Оболонському районі — просп. Оболонський, 21-43;
♦ Печерському районі — вул. К. Білокур;
♦ Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі — вул. Григоровича-Барського, 7;
♦ Солом’янському районі — просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
♦ Шевченківському районі — вул. Подвойського, 2-12.
26 лютого (неділя) 2017 року ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі — вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі — вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Святошинському районі — б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
♦ Солом’янському районі — вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.