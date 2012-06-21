МЗС України вимагає від Кремля негайно припинити бойові дії на Донбасі та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, розповсюдженій його прес-службою.
За останні дні російські окупаційні війська здійснили масовані обстріли по всій лінії зіткнення з усього наявного в них озброєння включно із заборонених мінськими домовленостями РСЗВ «Град», артилерії калібру 152, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків, а також стрілецької зброї. Від російської зброї загинули 8 українських військовослужбовців, 26 зазнали поранень. Повністю знеструмлено міста Авдіївка та Яснувата. Без води, електрики і теплопостачання перебувають загалом понад 400 тисяч мирних жителів краю. З огляду на ускладнення погодних умов та продовження обстрілів бойовиків гуманітарна ситуація в регіоні погіршується, наголошено в заяві.
У МЗС вважають, що такі дії Москви можна кваліфікувати як воєнний злочин. А ескалація на Донбасі свідчить про те, що Росія і надалі зухвало ігнорує свої зобов’язання в межах мінських домовленостей.
Через масовані обстріли Авдіївки з листом до Генсека ООН Антоніу Гутерреша звернувся постійний представник України при цій організації Володимир Єльченко, повідомляє УНІАН. «Вимагаємо від Росії припинити бойові дії на сході України і дотримуватися режиму припинення вогню», — йдеться в листі.
Детальну інформацію про ескалацію ситуації на Донбасі керівництву Ради Європи надіслав і представник України при РЄ Дмитро Кулеба. Він написав про це у Twitter і пообіцяв, що здійснюватиме подальші кроки, аби топ-чиновники організації знали всі деталі про перебіг подій на сході України.
Тиснути на Росію політично та дипломатично, щоб зупинити небезпечний розвиток подій на Донбасі, закликав у листі до голови постійної ради ОБСЄ Клеменсу Коя представник України при цій організації Ігор Прокопчук. У зв’язку з останніми подіями в Авдіївці українська делегація просить про скликання наради спеціальної постійної ради ОБСЄ для розгляду ситуації та запобігання гуманітарній катастрофі на сході України.