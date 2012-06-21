Снігопади у Києві додали роботи працівникам підприємства комунальної корпорації «Київавтодор». Нині вони безперервно очищують від снігу дороги та вулиці столиці. 75 бригад з ручного прибирання у складі 636 працівників розчищають тротуари, зупинки громадського транспорту, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговують підприємства корпорації. Роботи з механізованого та ручного прибирання не припиняються ні на хвилину. «Київавтодор» вживає заходів, щоб мінімізувати незручності для киян, пов’язані зі снігопадом, та в максимально короткі терміни подолати наслідки негоди.
Враховуючи кількість опадів, які випали у столиці з ночі, наразі прибирання проводиться «великими та малими колонами» снігоприбиральної техніки, в залежності від ширини вулиць. Як повідомили «Урядовий кур’єр» у прес-службі Київавтодору, великі колони – по 6-8 машин зазвичай виїжджають на прибирання широких вулиць і проспектів вночі, адже це дає можливість якісно і ефективно очистити від снігу проїжджі частини. Також зауважили, що сніг вивозиться у спеціально відведені місця, визначені розпорядженням КМДА.
Найбільшою проблемою автодорівці назвали запаркованість міста автівками, адже це заважає якісному прибиранню. Заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів зазначає, що міська влада просить киян не користуватися особистим авто та, за можливості, пересідати на громадський транспорт. І закликав водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Чиновник також наголосив, що автомобілі, які заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.