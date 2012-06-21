У зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт у напрямку руху з Наддніпрянського шосе на Броварський проспект. А саме:
♦ з 21:00 24 березня до 18:00 25 березня в першій смузі руху;
♦ з 21:00 26 березня до 16:00 27 березня в другій смузі руху.
Про це попереджає КК «Київавтодор».
Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.