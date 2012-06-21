Клієнти Київенерго, які не передають показання лічильників гарячої води, отримуватимуть платіжки з розрахунковими нарахуваннями. Про це УНН повідомили у прес-службі Київенерго.
Минулого місяця такі рахунки вже отримали мешканці Печерського району столиці, які не передали показання лічильника гарячої води.
Розрахункові нарахування — це сума до сплати, розрахована за середнім споживанням гарячої води протягом трьох останніх місяців з урахуванням кількості діб надання послуги.
Споживачі, які мають квартирні лічильники гарячої води, але тривалий час не передають їхні показання, отримають нарахування по нормі споживання. Тобто якщо у вашій квартирі встановлено лічильник гарячої води, і ви тривалий час не передавали показання та не надавали доступу до приладу обліку, Київенерго нараховуватиме суму до сплати як для квартир, що не обладнані квартирними лічильниками гарячої води.
Після отримання доступу до квартирних лічильників гарячої води або повідомлення клієнтом показань лічильників ПАТ «Київенерго» відкоригує нарахування відповідно до їхніх фактичних показань.