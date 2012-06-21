У Гельсінкі (Фінляндія) відбулася зустріч заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва із віце-президентом фінської енергетичної компанії Fortum Хейкі Андерсоном.

Під час зустрічі експерти обговорили питання можливих перспектив подальшого управління енергокомплексом Києва у зв’язку із завершенням угоди міста з ПАТ «Київенерго».

Fortum фінська державна енергетична компанія, заснована у 1998 році. Компанія один із найпотужніших європейських постачальників теплової та електричної енергії. Фірма здійснює діяльність у скандинавських і балтійських країнах, а також у Польщі.

«Зараз українська столиця перебуває на стадії стратегічних змін, оскільки завершується угода, що діяла понад 16 років. Тому дуже важливо врахувати та попередити усі можливі ризики перехідного етапу», зауважив пан Пантелеєв.

Заступник голови КМДА також зазначив, що у ході зустрічі піднято питання ймовірного співробітництва між КМДА та компанією Fortum у перспективі.

УНІАН 