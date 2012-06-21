Через випадки нападів на офіси ПАТ «Київенерго» компанія посилює безпеку в центрах обслуговування клієнтів. Про це інформує відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ ПАТ «Київенерго».
«Київенерго посилює безпеку в центрах обслуговування клієнтів (ЦОК). Причиною стали безпрецедентні напади влітку 2017 року», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за два місяці було скоєно чотири погроми в центрах обслуговування клієнтів Київенерго. Перший з них стався в червні у ЦОКі на вулиці Мельникова, 31.
23 серпня відбулися погроми в Центрах обслуговування клієнтів на вулиці В.Вільямса, 3/7 та Повітрофлотському проспекті, 58.
25 серпня було розгромлено центр обслуговування клієнтів на вулиці Тимошенка, 18.
Нагадаємо, в червні 2017 року Київрада ухвалила проект рішення про розірвання угоди з ПАТ «Київенерго». Йдеться про припинення угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго».
Водночас, позаминулого тижня Фонд держмайна продав блокуючий 25-відсотковий пакет акцій «Київенерго», що належав державі. Акції купила кіпрська компанія Ornex, що входить до групи СКМ мажоритарного власника цих енергокомпаній Рината Ахметова. Таким чином, безпосередні компанії Ахметова та афілійовані з ними структури наразі володіють 97,4% ПАТ «Київенерго».