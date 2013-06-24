Київщина може стати пілотною для участі в ініціативі ЄС щодо «зеленої» відбудови міст «Фенікс». Про це йшлося на зустрічі Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця та Комісара ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюса Сінкявічюса з місцевою владою Бучі, Ірпеня, Броварів, Борисполя, Фастова та Бородянки. Вони обговорили плани та першочергові проекти «зеленої» відбудови міст. Про це повідомляє Урядовий портал.

Київщина стала однією з перших областей, що постраждали від повномасштабного вторгнення рф. Лише в одному Ірпені через бойові дії зруйновано та пошкоджено 70% міста.

«Безумовно, відбудова міст має бути «зеленою». І тут про все – від проєктування реконструкції до сонячних панелей та фарб, використаних під час реставраційних і будівельних робіт. Спілкування з головами громад вкотре переконало, що Київщини готова впроваджувати якісні зміни на своїх територіях та розв’язувати наявні проблеми. Міські голови розуміють, які кроки треба робити й куди рухатись. І вже навіть є певні результати. Міста потроху відновлюються», – зазначив Міністр Руслан Стрілець.

На думку голів громад, надзвичайно важливими та найпершими проектами з реконструкції міст мають стати створення сучасної системи поводження з відходами, енергоефективність, якісне водопостачання та очищення стічних вод.

Нагадаємо, що через постійні російські атаки, лише на Київщині було утворено 144 тис. тонн відходів руйнації. І саме Київська область була першою в Україні, хто почав якісно розв’язувати цю проблему.

Руслан Стрілець наголосив очільникам міст, що вони мають обов’язково використати таку унікальну можливість від ЄС та подавати свої проекти відбудови для участі у конкурсі в рамках ініціативи «Фенікс».