Одне з найстаріших дерев України було посаджене засновником Києво-Могилянської академії, митрополитом Петром Могилою.
Зараз цій красуні майже 400 років, про що написано на встановленій під нею табличці: липа з'явилася в 1635 році з нагоди возведення Могилою з уламків старого храму нової Десятинної церкви. Втім, є версія, що насправді дереву аж 1000 років і воно найдавніше в країні. Правда, як рослина могла вціліти після навали монголів, незрозуміло, до того ж середній вік лип — всього 150 років.
Кажуть, дерево виконує бажання: якщо прийти до нього на світанку, постояти з хвилинку мовчки, подумки попросити про заміжжя, народження дитини, початок якоїсь важливої справи або подорожі, то все це неодмінно здійсниться. Головне — йдучи, подякувати «старійшині» і вибачитися за турботу. Якщо прийти до липи вдень, то можна за тією ж схемою попросити заміжнім і одруженим — щастя в шлюбі, бізнесменам — успіху в бізнесі, товаришам — вічної дружби. Якщо ж відвідати дерево-довгожитель ввечері, то можна попросити про успішне складання іспиту, завершення будь-яких давніх справ і навіть про «вдале» розлучення. Та не турбуйте липу вночі: вона ж таки старенька.