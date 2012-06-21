Сьогодні, 23 лютого об 11:00 в Українському домі відкриється книжкова виставка «Київська весна — 2017», яка триватиме чотири дні. Про це УНН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.
У виставці беруть участь понад 70 видавництв, серед яких «Либідь», «Дніпро», «Мистецтво», «Букрек», «Видавництво Старого Лева», «Картографія», «Адеф-Україна» та інші. Вони представлять художню, наукову, довідкову, навчальну, літературу, подарункові видання, альбоми про мистецтво, антикварні книжки, періодику, музичну та дитячу літературу.
У «Літературному салоні», який діятиме у рамках «Київської весни», відбудуться автограф-сесії, презентації нових книжок, зустрічі як з відомими та популярними письменниками сучасності, так і з молодими талановитими початківцями. Відвідувачів виставки чекатимуть, зокрема, зустрічі з Павлом Мовчаном, Дмитром Павличком, Василем Рубаном, Андрієм Кокотюхою та іншими письменниками.
У рамках виставки відбудеться благодійна акція із збору книг для дитячих бібліотек Донецької і Луганської областей.