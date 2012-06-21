Влада Київської області ініціюватиме створення транспортного підприємства, яке конкуруватиме з наявними перевізниками як щодо вартості проїзду, так і щодо комфортабельності.
Про це заявив голова Київської ОДА Олександр Горган під час засідання колегії, інформує прес-служба облдержадміністрації.
«Є два варіанти: це державне підприємство або комунальне. Але роботу щодо організації альтернативної системи пасажирських перевезень потрібно розпочинати негайно. Відповідні пропозиції будуть надані Київській обласній раді», —сказав пан Горган.