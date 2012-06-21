До 2017 київський метрополітен повністю припинить використання жетонів.
Про це в інтерв'ю Liga.net розповів глава київського метрополітену Віктор Брагінський. «Нашим електронним квитком вже користується понад 60% пасажирів. Жетон віджив своє, а наша кінцева мета – повна автоматизація станцій, як це працює в усьому світі», – розповів керівник метрополітену.
Він також зазначив, що на станціях запустили технологію PayPass як альтернативу жетону. «Додам також, що використання жетонів збільшує собівартість проїзду, адже повинен працювати штат касирів, щоб вести облік, проводити інкасацію, завантажувати бункера ...», –зазначив Брагінський.