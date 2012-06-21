Полтавська міська рада ухвалила рішення передати вулиці Київське та Харківське шосе, якими здійснюється основний транзитний рух через Полтаву, на баланс Укравтодору. Начебто до цього їх спонукав жахливий стан доріг. Окрім того, що вони розбиті, на цій ділянці встановлено чимало світлофорів, які обмежують швидкість транспортного потоку. Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Володимир Трояновський.
За його словами, в разі прийняття Укравтодором згаданих вулиць на баланс, їхня служба докорінно змінить транзитку, що проходить цими вулицями, зокрема проведе її реконструкцію в районі «Mc Donald’s». Тут планують побудувати 6 смуг руху (по 3 в кожному напрямку). Адже безпека учасників дорожнього руху — для дорожників альфа і омега.
Під час розроблення проекту, за основу взяли досвід європейських країн. Наприклад, збираються зробити такі пішохідні надземні переходи, як у Польщі. Також будуть дворівневі розв’язки, що зменшать потік автомобілів. Хочуть прибрати частину світлофорів, аби зробити трасу справді транзитною.
Нині представники Служби автомобільних доріг вивчають ситуацію й активно співпрацюють із проектними організаціями. Для того, щоб здійснити цей грандіозний задум, потрібні додаткові земельні ділянки. Відтак робота майбутньої спільної комісії з представниками міськради полягатиме в тому, щоб визначити відповідні межі земельних ділянок. А далі дорожні будівельники вже шукатимуть шляхи їхнього вилучення для загальних потреб. За попередніми підрахунками, вартість проекту оцінюють в 700 мільйонів гривень.
Будуватимуть і першу чергу об’їзної дороги навколо Полтави. Уже готова проектно-кошторисна документація, викуплено земельні ділянки, аби з’єднати трасу Київ — Харків із дорогою Полтава — Олександрія, що пролягає через Кременчук. Здійснюватиме це будівництво турецька фірма Onur, яка виграла торік відповідний міжнародний тендер. Уже навесні вони приступлять до будівництва. Це роблять, щоб розвантажити кременчуцький напрямок, аби транспорт, що рухається цим шляхом, не заходив до Полтави. Проект планують реалізувати щонайбільше за три роки.