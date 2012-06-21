Київська міська рада внесла зміни до Комплексної міської цільової програми «Столична культура на 2016-2018 роки». Відповідне рішення підтримали 74 депутати Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Протягом двох найближчих років буде додатково виділено 30 млн грн на капітальний ремонт приміщень комунальних кінотеатрів та модернізацію обладнання для кінопоказу. Кошти виділятимуться із міського бюджету», — йдеться у проекті рішення.
Депутати Київради переконані, що таке рішення сприятиме популяризації вітчизняних кінострічок.
«Кожен з нас знає, як критично не вистачає культурних закладів у столиці. Ми також знаємо, що є 17 комунальних кінотеатрів в місті Києві, які вже застаріли і як кінотеатри працювати не можуть. Для них це вже не рентабельно. Саме тому ми хочемо відновити ці заклади, як культурні центри. Там буде і кіно, і театр, і живопис тощо. Я думаю, цього року уже 4 об’єкти ми втілимо в життя», — зазначив депутат Київради Олесь Маляревич.