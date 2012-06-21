Днями кияни отримали дивні платіжки за комунальні послуги. У верхній частині — рахунок за утримання прибудинкової території та послуги Київводоканалу із сумами до сплати. А в нижній — графи за холодну воду, газ, опалення та електроенергію без будь-яких цифр. А ще нижче зазначено: «За численними побажаннями в цьому році створено можливість оплатити всі житло-комунальні послуги за ЄДИНИМ повідомленням. Щоб скористатися такою нагодою, вам потрібно зазначити необхідну суму до сплати у колонці «Сплачую», звернутися до установи банку або завітати на сайт КП ГІОЦ». Все це викликало збурення серед киян. «А як платити? Особливо за опалення, у нас же будинковий лічильник, і ми не маємо до нього доступу», — бідкалася пенсіонерка Віра Андріївна. Люди телефонували і одне одному, і в ГІОЦ, і в ЖЕКи, намагаючись щось з’ясувати. Тим більше, що в квитанції зазначено: сплатити за послуги треба до 20 січня.

Але, як виявилось насправді, треба заплатити лише за ті послуги, де в платіжці зазначено суми. А пустографки — приклад того, який вигляд матимуть платіжки, що їх кияни отримуватимуть надалі. Вочевидь, у ГІОЦ забули пояснити киянам, що ж саме їм надіслали.

Пояснення довелося давати заступникові голови КМДА Петрові Пантелеєву. «У цих платіжках для сплати доступна поки що лише частина послуг. Послуги Київенерго та Київгазу слід оплачувати за окремими рахунками, які надійдуть від цих виконавців послуг. Триває робота над створенням нового формату платіжки — єдиної квитанції, більш зручної і зрозумілої для мешканців. Квитанції, які отримали кияни в січні, — ознайомлювальний варіант. Щоб не виникло плутанини, ми дамо детальні роз’яснення та розмістимо оголошення на будинках. І проведемо службову перевірку в КП «ГІОЦ», аби з’ясувати, хто винен у цьому фальстарті», — зауважив посадовець.

Також у КМДА повідомили, що сплатити за комунальні послуги можна до 25 січня. Що ж, усе з’ясувалося, ось тільки залишається запитання: невже не можна було необхідну підготовчу роботу провести до, а не після того, як незрозумілі платіжки викликали переполох у людей?