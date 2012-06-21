Музеї Києва за традицією кожен місяць влаштовують день відкритих дверей і запрошують киян та гостей столиці безкоштовно ознайомитися з експозицією. Про це повідомляє портал «Большой Киев».
4 жовтня
Національний музей російського мистецтва, вул. Терещенківська, 9 (до 14:00, для дітей і студентів — по неділях);
Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00 - 14:00);
Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 - 13:00);
Музей ім. Ханенко, вул. Терещенківська, 15/17.
5 жовтня
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95.
8 жовтня
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);
Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).
10 жовтня
Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.
15 жовтня
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);
Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).
19 жовтня
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95.
22 жовтня
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);
Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).
25 жовтня
Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.
Національний заповідник «Софія Київська», вул. Володимирська, 24 (пенсіонери).
26 жовтня
Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5;
Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12;
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.
27 жовтня
Музей української діаспори, вул. Московська, 40б;
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24а;
Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави).
29 жовтня
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5;
Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7;
Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121;
Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6;
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;
Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);
Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).
30 жовтня
Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;
Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.
На постійній основі працюють безкоштовно: музей вторсировини, вул. Сагайдака, 112; музей каналізації, Харківське шосе, 50а.
Відзначимо, що попередньо необхідно уточнювати умови відвідування, оскільки деякі музеї надають безкоштовний вхід тільки певним категоріям громадян (учні, студенти, пенсіонери і т. д.) або за окремим графіком.