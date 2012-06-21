Музеї Києва за традицією кожен місяць влаштовують день відкритих дверей і запрошують киян та гостей столиці безкоштовно ознайомитися з експозицією. Про це повідомляє портал «Большой Киев».

4 жовтня

Національний музей російського мистецтва, вул. Терещенківська, 9 (до 14:00, для дітей і студентів — по неділях);

Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00 - 14:00);

Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 - 13:00);

Музей ім. Ханенко, вул. Терещенківська, 15/17.

5 жовтня

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95.

8 жовтня

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);

Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).

10 жовтня

Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.

15 жовтня

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);

Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).

19 жовтня

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97 / 95б / 95.

22 жовтня

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);

Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).

25 жовтня

Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11;

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Т. Шевченка, 8а.

Національний заповідник «Софія Київська», вул. Володимирська, 24 (пенсіонери).

26 жовтня

Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5;

Національний музей Тараса Шевченка, бул. Т. Шевченка, 12;

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

27 жовтня

Музей української діаспори, вул. Московська, 40б;

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24а;

Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави).

29 жовтня

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5;

Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7;

Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121;

Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6;

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, к. 26;

Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9 (для школярів і студентів);

Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9, корп. 9, 10 (для школярів і студентів);

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», вул. І. Мазепи, 29 (для школярів і студентів).

30 жовтня

Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2;

Музей гетьманства, вул. Спаська, 16б.

На постійній основі працюють безкоштовно: музей вторсировини, вул. Сагайдака, 112; музей каналізації, Харківське шосе, 50а.

Відзначимо, що попередньо необхідно уточнювати умови відвідування, оскільки деякі музеї надають безкоштовний вхід тільки певним категоріям громадян (учні, студенти, пенсіонери і т. д.) або за окремим графіком. 