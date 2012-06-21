Столична влада планує розпочати реконструкцію київського зоопарку у травні. Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.
Основна мета оновлення зоопарку — зробити київський звіринець комфортним та сучасним місцем для сімейного дозвілля.
«Оновлений зоопарк стане дуже сучасним та буде відповідати всім стандартам європейських зоопарків. Ми створимо умови максимально наближені до природних умов проживання тварин», —сказав заступник голови КМДА Олександр Спасибко.
Він додав, що реконструкція пройде у кілька черг. Зоопарк на час робіт закривати не будуть. Спасибко також додав що переносити зоопарк не планують.
За словами директора звіринцю Кирила Трантіна, середовище оновленого зоопарку буде максимально наближеним до природних умов — не буде галасливих атракціонів, не буде ґрат для тварин.
Разом з тим у зоопарку з’являться оглядові майданчики, місця з єдиним середовищем для тварин та людей, великий і цікавий екскурсійний маршрут.
Також наголошується, що основними матеріалами для реконструкції будуть дерево, камінь та скло.
Концепція реконструкції зоопарку передбачає застосування принципу географічного зонування. Територію поділять на експозиційну, рекреаційну, науково-дослідницьку та господарчу зони.
Перша черга реконструкції включатиме реконструкцію водно-болотних угідь, приматника та оновлення центральної вхідної групи.