Екс-чемпіон світу в надважкій вазі українець Володимир Кличко (64—4, 54 КО) і чинний чемпіон IBF британець Ентоні Джошуа (18—0, 18 КО) провели в середу першу прес-конференцію, присвячену майбутньому чемпіонському боксерському поєдинку. Cпортсмени двічі виходили на дуель поглядів: спершу в конференц-залі, а потім — на полі стадіону «Вемблі», де 29 квітня наступного року має відбутись очікуваний супербій. На кону стоятимуть відразу два чемпіонських пояси — IBF, яким володіє Джошуа, і вакантний пояс WBA.
«Якщо програю, то привітаю Ентоні, — сказав Кличко. — Та якщо його поб’ю, допоможу потім повернутися. Коли Джошуа був у моєму тренувальному таборі 2014 року, він поводився не так, як інші — все дуже уважно слухав, ставив запитання, спостерігав, учився. І, звісно, він став набагато кращим відтоді: я бачив, як він тренується, які інноваційні методи використовує в підготовці. Ентоні — видатний атлет і чемпіон. Можу назвати наші стосунки дружніми. Називаю Ентоні молодшим братом. Та навіть коли я перебував у рингу зі справжнім братом, конкуренція зашкалювала», — такою була промова досвідченого Володимира.
Ентоні Джошуа вважає, що перемога над Кличком цілком можлива. «Нокаут був би вишенькою на торті. Це той бій, який може з чемпіона за один вечір зробити легенду. Дуже поважаю Володимира за його досягнення в боксі, за людські якості й за те, що вони з братом роблять для своєї країни. У нас дружні стосунки поза рингом, однак у рингу ми будемо готові порвати один одного», — заявив молодий і запальний Джошуа.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»