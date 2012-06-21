Бій-реванш між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа, ймовірно, відбудеться вже у Лас-Вегасі 11 листопада.
Про це заявив промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, повідомляє Klitschko Brothers.
За його словами, під час візиту до Лас-Вегасу, промоутер подивився кілька арен, де може відбутися повторний поєдинок між Джошуа і Кличко, а також подав документи, щоб отримати ліцензію промоутера в штаті Невада і мати можливість організувати потенційний реванш.
«Я був на MGM, на T-Mobile Arena. Лас-Вегас є лідером у плані вибору арени для проведення можливого реваншу. 11 листопада – це дата, яку ми промалювали. Але у нас є ще пара тижнів, щоб отримати відповіді на всі організаційні питання. Вважаю, що Володимир Кличко збирається прийняти цей бій, і я дійсно думаю, що поєдинок пройде в Вегасі. Ентоні був там близько 10 днів, насолоджувався відпочинком і пізнав це місто. Тут чудові арени, а кількість британських уболівальників, які приїдуть на цей поєдинок, буде ще одним доповненням до події, якою, думаю, ми будемо насолоджуватися довгий час. Схрестімо пальці за Вегас і 11 листопада», – заявив Хірн.
Нагадаємо, в ніч на 30 квітня Володимир Кличко програв у поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF. Переможцем став Ентоні Джошуа.